Céline Tellier a voté à Ottignies

"C'est effectivement ma première campagne et ce que j'en retiens, c'est notamment l'enthousiasme de l'équipe pour partager notre projet avec les citoyens. C'est une élection importante pour nous, parce qu'on sent que de la part de certains, il y a une volonté de recul sur les enjeux environnementaux et on ne peut pas perdre cinq ans pour la planète. Il y a aussi des mouvements conservateurs qui montent un peu partout... Nous devons être vigilants."