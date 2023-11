Cérémonie d'investiture de Daniel Noboa, plus jeune président d'Équateur

La cérémonie d'investiture à Quito s'est déroulée en présence d'un seul président étranger, le Colombien Gustavo Petro, et de représentants de nombreux pays d'Amérique du Sud.

Le désormais plus jeune président de l'histoire de l'Équateur, fils du magnat de la banane Alvaro Noboa (cinq fois candidat malheureux à la présidentielle), devra avec peu de soutien au parlement tenir les rênes d'un pays secoué par la violence liée au narcotrafic (3.600 victimes depuis le début de l'année, selon l'Observatoire équatorien du crime organisé) et l'instabilité politique.

Son parti, Action démocratique nationale (ADN), n'a remporté que 17 des 137 sièges du parlement monocaméral. Vendredi, M. Noboa s'est allié au corréisme, principale force avec 51 sièges (et que son père avait ardemment combattu), et au Parti social-chrétien de droite (18 sièges) pour former une majorité.

"Il doit partir du principe qu'il s'agit d'un gouvernement de transition (...) et doit donc être très pragmatique et réaliste quant à ses capacités et ses objectifs afin de ne pas générer à nouveau de la frustration chez les Équatoriens", a-t-il ajouté.