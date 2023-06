C'est le pollueur qui paiera, se réjouit Ecolo; un accord insuffisant pour la N-VA

Ecolo a salué jeudi la conclusion de l'accord "historique" entre l'État belge et Engie Electrabel en vue de prolonger les centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 de dix ans.

Malgré cette prolongation du nucléaire, les Verts soutiennent toujours le recours massif au renouvelable pour réduire les factures énergétiques combiné au déploiement de batteries, au stockage de l'énergie, aux interconnexions, à la bonne gestion des pics de demande, à l'efficacité énergétique et à la lutte contre le gaspillage et la surconsommation.

"La seule option durable, c'est le 100% renouvelable. C'est l'énergie la moins chère et la plus verte qui soit. C'est à la fois bon pour planète, les emplois localisés chez nous et pour les factures de nos citoyens et de nos entreprises", a-t-il encore dit.

La N-VA juge insuffisant l'accord conclu. "Une mini-prolongation qui envoie une facture énorme au contribuable", ont affirmé les nationalistes flamands, dans l'opposition.