"C'est soit le MR, soit nous à la présidence de la Région bruxelloise", martèle A. Laaouej

Le président de la Fédération bruxelloise du PS Ahmed Laaouej a annoncé la couleur mercredi à l'occasion de la fête du travail, "c'est soit le MR, soit nous à la présidence de la Région. Et si c'est le MR, ce sera l'austérité avec son lot de conséquences sociales", a-t-il averti.

"Le MR ne cache pas ses ambitions et annonce la couleur: le bleu. Pas le bleu qui tapisse le ciel des belles matinées d'été, avec quelques rayons de soleil; le bleu glacial de l'austérité, le bleu froid du saut d'index et des coupes sombres dans les soins de santé; celui, égoïste qui a porté la TVA sur le gaz et l'électricité de 6 à 21%, fort heureusement ramené à 6 % par les socialistes", a-t-il déclaré devant les militants socialistes réunis en nombre à la Maison du Peuple de Saint-Gilles.

Pour Ahmed Laaouej, la politique des libéraux francophones se traduira par de la régression, des attaques répétées contre les services publics, les hôpitaux, le transport public et même l'expulsion des familles qui vivent en logement social après deux ans. C'est aussi l'annonce de 5 milliards d'économies dans les soins de santé, la privatisation de Bruxelles-Propreté. "Nul doute qu'ils voudront aussi s'en prendre à la Stib où ils disent aussi vouloir supprimer la gratuité de la Stib pour les jeunes et les seniors, comme pour mieux rétablir les privilèges des plus nantis, avec un insupportable marche ou crève", a-t-il ajouté parmi des propos de la même teneur.