Cet accord est un "grand pas en avant" dans le soutien belge à l'Ukraine

"La Belgique a fourni un soutien militaire à l'Ukraine depuis le tout début de ce conflit et avec cet accord nous montrons clairement que nous continuerons à le faire", a déclaré M. De Croo.

L'accord qui s'étend sur quinze pages établit une coopération entre les deux pays sur le long terme -dix ans- et couvre différents domaines, non seulement militaires mais aussi politiques, comme les sanctions contre la Russie et la recherche de la paix.