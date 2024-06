CHAMBRE - Le VB dépasse allègrement les 30% à Ninove

Mais le VB n'est pas le seul à gagner des points. La gauche, plus précisément le PTB et Vooruit, a également le vent en poupe, selon ces résultats très partiels. Les socialistes (18,4%) y engrangent près de 8 points de pourcentage de plus qu'aux dernières élections législatives fédérales. Ils sont suivis par le PTB à 14%, soit un bon de 11 points de pourcentage.

L'Open Vld est en revanche à la peine, avec une perte de plus de 10 points de pourcentage, malgré sa présence au maïorat. Les libéraux pointent à 10,2% à Ninove pour le moment. Groen, malgré la présence sur sa liste de la vice-Première Petra De Sutter, ne récolte que 3,4% des voix, le CD&V 5,5.