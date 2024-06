CHAMBRE - Les Engagés très légèrement en tête en province de Namur

Les centristes de Maxime Prévot devancent très légèrement le MR du vice-Premier ministre David Clarinval, également en progression (28,45%, +8,68 points). Le PS du vice-premier Pierre-Yves Dermagne est en recul et pointe à la troisième place (15,26%, -6,86%). Derrière, on retrouve le PTB (9,05%, -2,86 points) et la liste Ecolo tirée par un autre vice-Premier, Georges Gilkinet (6,73%, -8,47%).