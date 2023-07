Champs nuageux et ciel changeant jeudi

Les champs nuageux seront d'abord assez nombreux en beaucoup d'endroits, puis le ciel deviendra plus changeant. Quelques ondées seront d'abord possibles dans la région côtière. L'après-midi, le temps deviendra sec et plus ensoleillé en bord de mer tandis que le risque d'averses concernera cette fois l'intérieur des terres et sera plus marqué en Flandre. Les maxima seront compris 19 degrés en Hautes-Fagnes et 24 degrés en Lorraine belge. Le vent virera davantage au secteur ouest et sera modéré dans l'intérieur du pays et souvent assez fort à la côte.