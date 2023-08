Changement de nom pour une des places principales de Charleroi

En réponse à ces critiques, le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette a évoqué un "choix politique" derrière la décision de donner à la place le nom de l'architecte militaire Vauban. Et ce même s'il n'a apporté qu'une "contribution secondaire", selon le bourgmestre, dans l'édification de la forteresse historique après le départ des Espagnols.

Selon Paul Magnette, Vauban est une des grandes personnalités du 17ème siècle: "Un grand savant, un critique de la monarchie absolue et de l'intolérance religieuse, un défenseur des humbles et des plus faibles", a notamment énuméré le maïeur.