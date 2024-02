Chaque parti présentera ses positions sur les recommandations du panel "We need to talk"

Pour ce faire, chaque groupe politique complètera, d'ici le 20 février, un tableau dans lequel il exprimera ses positions sur chacune des 34 recommandations formulées par "We need to talk". Ce panel citoyen a rédigé un rapport reprenant différentes recommandations concernant cette thématique. La semaine dernière, la majorité Vivaldi n'a pu que constater l'absence de consensus sur une réforme, au grand dam des citoyens du panel.

Face aux mots très durs prononcés par les représentants de 'We need to talk", les partis ont décidé de se remettre au travail afin d'aboutir à un texte de loi avant la fin de la législature.