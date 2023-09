À Charleroi, les Journées du Matrimoine proposent un riche programme d'activités

La deuxième édition carolo des Journées du Matrimoine aura lieu dans la métropole wallonne du 20 au 24 septembre prochains. Elle aura pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir la place et le rôle des femmes dans la ville, a indiqué lundi matin, lors d'une conférence de presse, Charliequeen, le collectif de citoyennes et de citoyens carolos qui organise l'événement.

Ce dernier travaille depuis une dizaine d'années sur la thématique de la place des femmes dans l'espace public. Il a fait des Journées du Matrimoine un de ses principaux événements s'associant pour l'occasion avec la Ville de Charleroi mais aussi avec plusieurs associations ou organismes comme I See You, Soralia ou encore Présence et Action Culturelles.

"À travers les Journées du Matrimoine, nous voulons travailler sur deux grands axes : rendre visibles les femmes qui ont été invisibilisées pendant des décennies voire des siècles et participer à redonner aux femmes une place dans l'espace public", a indiqué Margaux Joachim, membre du collectif Charliequeen.