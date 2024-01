Charles Michel abandonne la tête de liste MR aux européennes: qui va le remplacer?

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, répond à la fois avec "le plus grand respect" et une "vraie déception" à la décision du président du Conseil européen, Charles Michel, de se retirer de la tête du parti européen. Un successeur sera présenté au "moment opportun", a rapporté Bouchez vendredi soir sur X, anciennement Twitter.

Charles Michel a annoncé vendredi à la surprise générale qu'il mettrait fin à son mandat de président du Conseil européen. Il se retire donc comme tête de liste aux européennes pour le MR. Michel, selon ses propres mots, a sous-estimé "le caractère amusant et radical de certaines réactions négatives". "La décision de Charles Michel est celle d'un homme qui a consacré toute sa vie au service public et qui a décidé de se retirer de cet engagement indéfectible. Elle mérite le plus grand respect", a écrit Bouchez. Michel "n'a pas voulu détourner le débat des vrais problèmes. Son choix doit nous faire réfléchir sur la manière dont s'organise le débat public aujourd'hui, où les questions de fond sont trop souvent négligées", poursuit le président du MR. Bouchez qualifie de "réelle déception" le fait que le MR se présente désormais aux élections européennes sans Michel comme tête de liste. "Un duo pour la liste européenne sera présenté le moment venu", a-t-il précisé.

Certains ont évoqué le nom de Didier Reynders. Celui-ci avait néanmoins affiché d'autres ambitions, notamment celle de devenir secrétaire général du Conseil de l'Europe.