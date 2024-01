Chicons et poivrons belges bientôt sur les tables chinoises

Un protocole d'accord a été signé par l'Administration générale des douanes chinoises (GACC) et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) concernant l'exportation de poivrons lors de la récente visite du Premier ministre Alexander De Croo et de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, en Chine, indique l'Afsca jeudi dans un communiqué.

Les autorités chinoises ont par ailleurs confirmé au cours de ce même voyage que les chicons belges pouvaient désormais être exportés vers le pays, ajoute l'Afsca qui précise que d'autres dossiers relatifs à l'exportation de fruits et légumes comme les pommes, poireaux et céleris-raves vers la Chine sont en cours de négociation entre l'Afsca et le GACC.

"Nous sommes en bonne voie pour signer des protocoles similaires pour ces produits - encore cette année - et permettre leur accès au marché chinois", se réjouit l'Agence.