Chine: Amnesty veut un "soutien concret" de Lahbib et De Croo aux droits humains

Pour Amnesty International, la situation des droits humains en Chine devrait être placée au centre des échanges avec les autorités chinoises, lors de l'actuel voyage sur place de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Alors qu'elle occupe désormais la présidence du Conseil de l'UE, "la Belgique doit se montrer à la hauteur des valeurs dont notre pays et l'UE se réclament, et ainsi montrer l'exemple", estime mercredi, dans un communiqué, Carine Thibaut, directrice de la section belge francophone d'Amnesty International.

Certains cas sont emblématiques et préoccupants, rappelle l'organisation: "Nous demandons à Alexander De Croo et à Hadja Lahbib de réclamer la libération de personnes injustement détenues, comme Ilham Tohti, un éminent universitaire ouïghour privé de liberté depuis près de dix ans et soutenu par une résolution de la Chambre", plaide Carine Thibaut. "Parmi toutes ces personnes ciblées par la répression chinoise, nous pensons également à Chow Hang-Tung, avocate spécialiste des droits humains accusée d'avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong et détenue depuis près de deux ans et demi".

Amnesty espère de la part des deux ministres "un soutien concret aux défenseurs des droits humains et à la société civile, qui subissent une répression terrible en Chine".