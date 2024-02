Christie Morreale en tête de la liste régionale PS à Liège

La liste régionale du PS pour l'arrondissement de Liège en vue des élections du 9 juin prochain sera emmenée par Christie Morreale, actuelle vice-présidente du gouvernement wallon et ministre régionale de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Égalité des chances et des Droits des femmes, annonce un communiqué samedi.

Thierry Witsel, Sabine Roberty et Laurent Léonard, députés wallons sortants, suivent en 2e, 3e et 4e places effectives. Laura Crapanzano, échevine à Seraing, figure sur la liste en tant que première suppléante.

La liste validée par les militants réunis samedi prétend représenter "la société dans toute sa diversité", décrit le communiqué. Onze candidats sont issus de familles d'origine étrangère et toutes les tranches d'âge sont représentées, avance-t-on. Les profils et les parcours de vie des candidats se veulent diversifiés et complémentaires. Six candidats se présentent devant l'électeur pour la première fois.