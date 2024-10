CINEY : le bourgmestre Frédéric Deville n'exclut pas d'ouvrir sa majorité absolue

La liste ICI a certes remporté ce scrutin mais la majorité absolue obtenue est courte. « On se sent sereins si on doit composer seuls, ce n'est pas inenvisageable. Mais on n'exclut pas non plus d'ouvrir cette majorité à un autre groupe. J'attends de voir si certains veulent travailler avec nous. Je n'ai d'animosité personnelle envers aucune des trois autres listes et si on a une proposition pour une coalition sereine, on prendra le temps de la réflexion », a-t-il déclaré.