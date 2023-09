Cinq communes du BW préparent une action en justice contre le survol d'avions de Zaventem

Interrogé jeudi soir au conseil provincial, le président du collège provincial du Brabant wallon Tanguy Stuckens (MR) a confirmé que cinq communes de la Jeune Province envisagent le dépôt imminent d'une action en justice contre le survol des avions rejoignant l'aéroport de Zaventem. La Province précise qu'elle reste prête à collaborer avec toutes les parties au dossier pour trouver des solutions "équilibrées, respectueuses de la santé et de l'environnement".

Le président du collège provincial Tanguy Stuckens a répondu que le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), n'avait pas encore répondu au courrier de la Province. La ministre Tellier, en charge de l'environnement à la Région wallonne, elle, a assuré poursuivre les contacts avec son homologue flamande. L'objectif est d'inclure une partie du territoire wallon, dont 19 communes du Brabant wallon, dans les enquêtes et permis environnementaux à venir.

Olivier Vanham (Les Engagés), dans son interpellation, a rappelé que la possible extension de l'aéroport de Zaventem suscite des craintes dans certaines communes du Brabant wallon, plusieurs bourgmestres ayant organisé une conférence de presse sur les survols d'avion en juin 2023. La Province ayant alors indiqué qu'elle prendrait des contacts aux niveaux fédéral et régional, le conseiller de l'opposition a demandé un point sur d'éventuelles avancées.

La Province a également dialogué avec des associations de riverains, notamment sur les aspects juridiques du dossier. "Ces discussions ont notamment permis à l'association et aux bourgmestres de Braine-l'Alleud, La Hulpe, Lasne, Rixensart et Waterloo d'envisager le dépôt imminent d'une action en justice. Nous comprenons parfaitement l'importance cruciale de ce dossier pour la santé et le bien-être des habitants, ainsi que pour les communes touchées par le survol des avions en direction de Zaventem. Nous entendons les soutenir dans le respect de leurs droits", a indiqué jeudi Tanguy Stuckens.