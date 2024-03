Cinq touristes équatoriens tués "par erreur" sur une plage

Parmi le groupe de touristes, arrivés à Ayampe jeudi après-midi, se trouvaient six adultes et cinq enfants.

L'Équateur, naguère havre de paix, est ravagé par la violence après être devenu le principal point d'exportation de la cocaïne produite au Pérou et en Colombie voisins. Les assassinats y ont augmenté de 800% entre 2018 et 2023, passant de six à 46 pour 100.000 habitants. En 2023, 7.800 homicides ont été comptabilisés et 220 tonnes de drogues saisies.