Circulation des trains interrompue en août entre Charleroi-Erquelinnes et Charleroi-Couvin

La circulation sur les lignes ferroviaires Charleroi-Central/Erquelinnes (L130A) et Charleroi-Central/Mariembourg/Couvin (L132 et L134) seront interrompues entre le 9 et le 26 août prochains. La cause en est la réalisation d'un chantier de renouvellement des aiguillages de Marchienne Zone, soit à l'intersection de deux axes ferroviaires, annonce mardi Infrabel.