Circulation des trains interrompue en août entre Marchienne-au-Pont et La Louvière-Sud

La circulation des trains sera totalement interrompue entre Marchienne-au-Pont et La Louvière-Sud (ligne 112) du 9 au 26 août prochains, annoncent mercredi la SNCB et Infrabel. La cause de cette interruption est le renouvellement de 6 aiguillages, datant des années 1980, situés à la sortie de la gare de La Louvière-Sud.