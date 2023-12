Clip de fin d'année: Mme Dedonder se défend face aux critiques du MR

"Il n'y a pas eu un euro d'agent public dépensé" lors de la réalisation de cette vidéo, a-t-elle assuré à l'agence Belga en réponse à des critiques du président du MR, Georges-Louis Bouchez, et du député libéral Denis Ducarme. Le premier a dénoncé l'utilisation de "deux bateaux de la Défense, de dix militaires et de drones... tout ça pour la pub d'une ministre" et le second "une opération qui s'apparente à du marketing personnel".

L'objectif est de "remercier le personnel" de la Défense pour le travail accompli et notamment les missions de sauvetage en mer, a ajouté Mme Dedonder, admettant avoir utilisé un ton "décalé" et "humoristique" dans ce message.