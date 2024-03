Commission reportée, faute de députés de la majorité

Des sources concordantes au sein de la majorité indiquaient que de nouvelles négociations avaient eu lieu entre les partenaires de coalition, mais une nouvelle fois sans succès.

Des représentants du panel citoyen "we need to talk", qui avaient fait le déplacement à Bruxelles, n'ont pu que déplorer l'annulation de la réunion. Ceux-ci avaient formulé 34 recommandations à l'attention des partis. Mais, en l'absence d'accord au sein de la majorité, celles-ci risquent de ne pas être suivies d'effet.

La première proposition "prioritaire" à l'ordre du jour de la séance de mercredi était celle de la N-VA, le plus grand groupe parlementaire de l'assemblée. Elle portait sur la suppression de l'indexation de la dotation aux partis. Les députés nationalistes flamands, dans l'opposition au fédéral, ont déploré le fait de n'avoir même pas pu présenter leur proposition de loi.