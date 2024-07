Concurrence: feu vert de l'ABC au rachat par VDL de la division Bus & Car de Van Hool

L'ABC constate en effet qu'une concurrence effective sur les marchés en cause n'est pas entravée de manière significative par ce rachat et que celui-ci ne soulève donc pas d'objections.

VDL développe et fabrique une variété de produits industriels, tant des composants que des produits finis. Dans le domaine des solutions de mobilité, le groupe VDL dispose d'une division Bus & Coach qui se charge du développement, de la production, de la vente et du service après-vente d'autocars, d'autobus urbains et de modules de châssis, rappelle l'ABC. VDL Bus & Coach est également active dans la vente de pièces détachées d'autobus et d'autobus d'occasion.