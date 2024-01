Congélateur et machine à café du cabinet de Moor saisis par huissier

Un congélateur et une machine à café ont été saisis par huissier de justice au cabinet de la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) vers 11 heures jeudi. Cette saisie fait suite au non-paiement des astreintes imposées à l'Etat belge pour ne pas avoir accueilli les demandeurs d'asile en cours de procédure et devant être hébergés.