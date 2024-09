Conner Rousseau juge les propositions "insuffisantes" pour le moment

Pour Vooruit, sur base de ce qui est discuté actuellement, "il y aura trop peu de changement dans l'enseignement, on aidera trop peu de gens en termes de bien-être et il y a trop peu d'ambition à faire rouler davantage de bus dans les villes et communes", a résumé Conner Rousseau.

Le président de Vooruit indique espérer une nouvelle proposition rapide du formateur, pour reprendre les négociations qui impliquent actuellement la N-VA, Vooruit et le CD&V.