Conner Rousseau quitte le parlement flamand

Conner Rousseau (Vooruit) quitte le parlement flamand, a-t-il annoncé jeudi sur Instagram. Il veut consacrer du temps à "travailler" sur lui-même et juge que cela ne peut se faire au détriment de l'activité parlementaire.

M. Rousseau a démissionné de la présidence des socialistes flamands le mois dernier après la révélation de propos racistes qu'il avait tenus sur les Roms à l'issue d'une fête arrosée en septembre. Il a été remplacé par Melissa Depraetere.

"Ma situation personnelle actuelle ne me permet pas d'avoir suffisamment d'impact dans les semaines à venir", a-t-il écrit à la présidente du parlement flamand, Liesbeth Homans (N-VA). "Et puis je veux être honnête avec les gens. Je vais travailler sur moi-même. Je veux sortir de cette épreuve plus fort en tant qu'être humain. Mais je ne veux pas le faire aux dépens du parlement. Ce ne serait pas juste. C'est pourquoi j'ai fait ce choix."