Conner Rousseau réélu président de Vooruit

Les deux personnalités mènent, avec Frank Vandenbroucke et Caroline Gennez, les négociations en vue de former les gouvernements fédéral et flamand.

"Je suis très heureuse que Conner et Funda souhaitent poursuivre notre travail après notre bon résultat électoral. Il y a une équipe solide. Ensemble, nous continuerons à lutter pour le pouvoir d'achat, la santé et une politique plus sociale et plus chaleureuse pour chaque Flamand", a déclaré Melissa Depraetere.

"Melissa est une grande dame. On le sait depuis longtemps, mais le grand public a aussi pu constater ces derniers mois à quel point elle est talentueuse. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour ses efforts", ont indiqué Funda Oru et Conner Rousseau. "Nous avons construit des bases solides ces dernières années. Nous avons gagné les élections. Nous avons promis que nous lutterions pour le pouvoir d'achat, la santé et la sécurité. Nous continuerons à le faire dans les années à venir", concluent-ils.