Constitution: Gilkinet salue l'accent mis sur la lutte contre la discrimination

L'écologiste a notamment pointé la possibilité de consacrer la transition climatique, la modernisation de la démocratie, via l'ouverture à l'organisation de référendums ou une réforme du Sénat, ainsi que la parité au sein des exécutifs gouvernementaux. Il a aussi mis l'accent sur le renforcement de la lutte contre toute discrimination sur la base de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

"Cette dernière dimension est particulièrement importante dans le contexte rencontré dans d'autres pays européens et face aux menaces que rencontrent les personnes concernées. Il restera après le 9 juin à tenter de réunir suffisamment de voix progressistes pour renforcer les droits fondamentaux de tous les Belges, inscrire la transition juste dans nos lois fondamentales et ainsi améliorer une démocratie qui en a plus que jamais besoin", a-t-il souligné.