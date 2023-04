Construction: dans les formations du Forem, le nombre de femmes a augmenté de 28% en 5 ans

En 2022, elles étaient ainsi 228 à se former, en particulier aux métiers de peintre, carreleuse, menuisière et dessinatrice de la construction. Et Embuild constate le même phénomène : selon la confédération belge de la construction, le nombre de salariées a augmenté de 19 % entre 2015 et 2020, le nombre d'indépendantes ayant bondi de 35 % durant la même période.

S'appuyant sur cette tendance, le Forem organise, le 20 avril prochain, dans son centre de formation de Saint-Servais (Namur), "Ladies dans la construction", un événement destiné à sensibiliser les femmes aux opportunités offertes par le secteur alors que 2.139 offres d'emploi liées à la construction sont actuellement disponibles sur son site.