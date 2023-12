"Continuer à espérer que tout sera mis en œuvre pour éviter les pertes civiles"

Le Premier ministre Alexander De Croo estime "très regrettable "que les combats entre Israël et le groupe palestinien extrémiste du Hamas aient repris vendredi. "Je répète ce que j'ai dit (vendredi dernier, ndlr) à Rafah: plus de victimes civiles, et j'espère que l'on fera tout ce qui est possible pour y parvenir", a-t-il déclaré au cours de l'émission De Ochtend (sur Radio 1 de la VRT).