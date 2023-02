Contrats des collaborateurs freelance: les problèmes "en cours de résolution"

Alors que la modification unilatérale par la RTBF des contrats d'auteur, de chroniqueur et d'autres collaborateurs "freelance" du service public a été dénoncée lundi en front commun par la CGSP-Culture et la CSC-Transcom, la RTBF a confirmé en soirée à Belga "souhaiter harmoniser et centraliser la rédaction, la conclusion et la gestion de l'ensemble de ses contrats" mais assure que les "problèmes dans l'envoi des conventions par voie numérique sont en cours de résolution."