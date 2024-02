Coopération: 10 ONG financées pour soutenir la défense des droits humains

Dix millions d'euros seront ainsi mis à disposition de dix mouvements citoyens, ONG et activistes en matière de droits humains qui luttent pour les droits et les libertés de tous les citoyens et qui donnent une voix aux groupes marginalisés dans le débat politique.

Les pays concernés sont le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Palestine.