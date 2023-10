Coup d'envoi d'une édition record du marathon d'Anvers

Les sportifs se sont donné rendez-vous à Anvers, dimanche, pour le marathon anversois. C'est la 3e édition de la course depuis qu'elle a été séparée des 10 Miles d'Anvers. Un record s'annonce, puisque 12.500 coureurs se sont inscrits, soit deux fois plus que l'an dernier.

Outre le marathon proprement dit, l'événement comprend aussi un semi-marathon et un parcours de huit kilomètres. Le semi-marathon est la distance la plus populaire avec plus de 7.250 inscriptions. Environ 3.250 marathoniens s'aventurent sur les fameux 42,195 km.

Les parcours des différentes courses traversent la ville par ses endroits les plus emblématiques et seront jalonnés d'animations.