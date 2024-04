Covoiturage et parkings relais: la Wallonie crée 1.410 places supplémentaires

Le gouvernement wallon a approuvé, ce jeudi, la création de 1.410 nouveaux emplacements de parkings relais (P+R) et de covoiturage ainsi que l'amélioration de leur signalétique.

Concrètement, 1.160 nouvelles places de parking se répartiront sur 5 nouveaux parkings relais P+R (3 dans l'agglomération liégeoise et 2 dans celle de Mons) et 250 places de covoiturage seront créées sur 2 nouveaux parkings situés dans le Hainaut (Seneffe-Feluy et Manage-Chapelle-lez-Herlaimont). Enfin, un 3e parking sera réhabilité à Neufchâteau.

La signalétique annonçant les parkings P+R sera également améliorée, en combinant des panneaux fixes et dynamiques (à messages variables).

La réalisation de l'ensemble des chantiers est programmée pour 2027.