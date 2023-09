Craignant un dépeçage partiel, DéFI redit son attachement à l'institution francophone

DéFI pense que ces transferts amèneraient davantage de complexité dans les secteurs concernés, et menaceraient la viabilité des emplois. "Une division administrative contraindrait travailleurs et usagers à être aux prises avec la complexité nouvelle de deux régimes d'agrément et de fonctionnement d'un secteur par Région, avec de surcroît le risque de voir ledit secteur se 'bilinguiser' à Bruxelles", ont souligné les Démocrates Fédéralistes Indépendants, dans un communiqué.

Selon DéFI, des discussions seraient en cours entre PS, MR et Ecolo en vue de détricoter une partie des compétences de la Fédération, hors enseignement et culture, au bénéfice des Régions, soit la santé, la petite enfance, l'aide à la jeunesse, le sport ou encore l'audiovisuel.

Pour le chef du groupe DéFI à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Michaël Vossaert, cité dans le communiqué, "au lieu de détricoter la Fédération", il importe de "commencer enfin par l'évaluation réelle des politiques menées et des moyens dépensés. Depuis le début de cette législature, le gouvernement actuel traîne la patte pour réaliser cette revue des dépenses. En outre, valoriser le projet francophone entre Wallons et Bruxellois, c'est renforcer les complémentarités entre les Régions, mais aussi le sentiment de fierté d'être francophone dans ce pays".

Pour le président du parti, François De Smet, "les Francophones ont besoin de davantage d'union et d'efficacité. Diviser ces compétences engendrera plus de désordre, de compétition entre entités, de difficultés administratives et de frais pour la collectivité". L'avenir des institutions francophones doit passer par une rationalisation et une réduction des organismes, non pas par la multiplication de ceux-ci.