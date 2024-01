Criminalité organisée: les Vingt-sept envisagent un réseau de procureurs spécialisés

De cette manière, les groupes de crime organisé pourraient être mieux démantelés au niveau européen, et pas seulement une branche dans un pays spécifique, selon le ministre, qui rappelle l'enquête Sky ECC, dans laquelle la Belgique a récolté une multitude d'informations ayant conduit à plus de 6.000 arrestations à l'étranger.

La création d'un réseau spécialisé de magistrats permettrait un échange plus rapide d'informations à un stade précoce d'une enquête, de sorte que des enquêtes simultanées suivraient immédiatement dans les autres pays concernés, selon la présidence belge du Conseil de l'UE. Cela permettrait également une meilleure coordination des enquêtes, ce qui devrait garantir de meilleurs résultats et davantage de preuves transfrontalières.

Le ministre a aussi plaidé en faveur d'une union des forces diplomatiques des États membres, pour peser sur les pays d'origine des drogues et sur les pays où se cachent les trafiquants. "En étant à l'unisson et en formant un bloc diplomatique, il est possible d'exercer une pression plus forte sur les pays qui refusent de coopérer pour extrader les criminels, par exemple", a indiqué Paul Van Tigchelt. Une réunion formelle du Conseil Justice et Affaires intérieures est programmée les 4 et 5 mars prochains.