Crucke au fédéral; Vandorpe à la Région: le duo des Engagés en Hainaut et Wallonie picarde

"Convaincu par les valeurs progressistes, humanistes et modernes affichées par Les Engagés, Jean-Luc nous a rejoints il y a 9 mois. Son expérience politique, son volontarisme, sa capacité d'analyse et sa faculté du discours vrai sont autant d'atouts et de force pour tous les habitants de la province", a commenté M. Prévot.

"Il est urgent que les femmes et les hommes, dont les sensibilités sont proches, aient le courage de rassembler leur énergie pour changer de modèle et défendre une société plus viable, plus durable, plus juste, plus humaine et plus créative. A l'échelon fédéral, Jean-Luc s'investira dans les dossiers liés à l'urgence environnementale, énergétique et climatique, aux enjeux socio-économiques et à ceux liés à la santé et au bien-être", a-t-il détaillé.