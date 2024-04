De Croo en voyage au Maroc avec quatre membres de son gouvernement

Selon les chiffres de l'Agence pour le commerce extérieur, la Belgique a exporté l'an dernier pour 1,3 milliard d'euros vers le Maroc, soit une légère diminution par rapport à l'année précédente. Les exportations principales relèvent du domaine de la chimie, des métaux et des machines. Les ambitions écologiques du gouvernement marocain et le prochain Mondial de football 2030, partiellement organisé dans le royaume, offrent des perspectives nouvelles pour des entreprises de construction comme Willemen et Besix ou encore pour les grands groupes Jan De Nul et DEME.