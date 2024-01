De Croo et Lahbib n'apprécient pas les propos de Gennez sur l'Allemagne

Le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, n'ont pas apprécié les propos de la ministre de la Coopération, Caroline Gennez, à propos de l'Allemagne et de sa position dans le conflit entre Israël et le Hamas.

La cheffe de la diplomatie, qui accompagne le Premier ministre, a également exprimé sa désapprobation. "Je trouve cela totalement contreproductif, d'autant plus que l'on vient de prendre la présidence du Conseil européen. Jusqu'ici, la Belgique a été louée pour son attitude exemplaire. Si nous voulons jouer un rôle, cela doit être celui d'un médiateur et non d'un accusateur. C'est dommage car cela perturbe les acquis que l'on a engrangés grâce à notre attitude constructive", a-t-elle dit.

Dans une réaction, le cabinet de Caroline Gennez a indiqué vendredi que la ministre avait eu une "conversation positive", jeudi, avec l'ambassadeur d'Allemagne en Belgique. "La ministre Gennez continuera à s'engager pour une position européenne ambitieuse et commune en faveur d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, de la libération immédiate et inconditionnelle des otages israéliens et d'un accès permanent et sans entrave pour l'aide humanitaire", selon le cabinet.