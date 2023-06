De Croo et neuf dirigeants européens ont parlé élargissement vendredi matin

L'Ukraine, mais aussi la Moldavie, avaient obtenu l'an dernier le statut prisé de pays candidat. La Commission européenne doit se prononcer à l'automne sur l'avancement des réformes entreprises par chaque candidat en vue de son adhésion. En ce qui concerne l'Ukraine, les appels se multiplient ces dernières semaines pour que les négociations sur l'adhésion du pays soient lancées dès la fin de l'année. Le sujet constituera un thème important de la présidence belge du Conseil européen qui débutera en janvier, après celle de l'Espagne.

L'Union et ses États membres doivent donc commencer à se préparer à l'élargissement de l'UE, car les conséquences seront importantes sur le plan économique et politique (fonds de cohésion, politique agricole commune, budget, etc.)