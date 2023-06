De Croo et Van Peteghem tenteront de débloquer la situation dans des bilatérales

Le gouvernement fédéral a clos samedi vers 19h sa réunion en comité restreint consacrée à la réforme fiscale. Le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, consacreront la journée de dimanche à des entretiens bilatéraux en vue de débloquer la situation, a-t-on appris à bonne source. Le "kern" ne devrait plus se réunir durant le week-end.

Il y a deux semaines, le Premier ministre a annoncé la tenue d'un premier conclave sur ce sujet à propos duquel les positions des partenaires de la Vivaldi sont très éloignées. Une réunion a déjà eu lieu vendredi. L'un des objectifs de la réforme est de valoriser le travail, avec deux balises: outre la neutralité budgétaire, la préservation de la compétitivité des entreprises. La première complique particulièrement les travaux. Les libéraux entendent assurer celle-ci par la baisse des dépenses publiques et des réformes en matière d'emploi, comme la limitation dans le temps des allocations de chômage. Pour le PS et les écologistes, il n'en est pas question. À leurs yeux, il importe de rester dans le champ fiscal et de faire contribuer davantage les grands patrimoines.

Autre point de discorde: l'impact de la réforme fiscale sur les finances des Régions. Celles-ci ont déjà fait savoir qu'elles n'entendaient pas payer la réforme du fédéral.