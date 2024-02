De Croo met en garde contre les "amis directs et indirects" de Poutine

Le chef du gouvernement fédéral s'exprimait ainsi devant les députés, alors que l'Ukraine fait l'objet d'une invasion à grande échelle par la Russie depuis le 24 février 2022, il y a près de deux ans.

Interrogé par Samuel Cogolati (Ecolo), Jan Briers (CD&V) et Egbert Lachaert (Open Vld), Alexander De Croo a évoqué l'hypothèse d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche. "En Europe et aussi en Belgique, il y a des amis directs et indirects de Poutine qui pensent que, si Trump revient au pouvoir (aux États-Unis), il y aurait une paix plus rapide en Ukraine. Mais de quelle paix s'agirait-il?", s'est-il interrogé. À ses yeux, celle-ci serait "seulement au détriment de l'Ukraine, une paix où l'Ukraine devrait céder et abandonner une partie de son territoire". "Ce n'est pas une soi-disant paix basée sur une amitié entre Trump et Poutine qui aidera l'Ukraine. Seul un soutien fort peut y parvenir", a-t-il conclu.