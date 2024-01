De Croo: n'ayons pas peur de "l'Europe par elle-même" si "America first" revient

"2024 sera une année cruciale, pleine d'enjeux pour l'Europe, pour l'Occident, non seulement en raison des élections pour cette assemblée, mais aussi pour le congrès américain et la présidence des États-Unis. Si 2024 nous ramène l''America first', ce sera plus que jamais 'l'Europe par elle-même'", a affirmé le chef du gouvernement, à l'entame de son discours devant le Parlement européen, à l'occasion de la présentation du programme de la présidence belge du Conseil de l'UE.

À ses yeux, "nous ne devrions pas craindre cette perspective, nous devrions l'embrasser, en plaçant l'Europe sur des bases plus solides, plus fortes, plus souveraines, plus autonomes", a-t-il exhorté.