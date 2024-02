De Croo: "Nous devons quitter cette opposition entre agriculture et industrie"

Jeudi matin, une des statues d'ouvriers faisant partie du monument à John Cockerill a été déboulonnée et s'est retrouvée dans un feu démarré par des agriculteurs en colère, à quelques pas du lieu où se rassemblent en sommet européen les chefs d'État et de gouvernement des 27.

L'échevin ixellois du Patrimoine, Yves Rouyet, a rapidement dénoncé via les réseaux sociaux cette dégradation d'un ensemble historique, pointant également l'aspect symbolique "à pleurer". Il est suivi en ce sens par le Premier ministre, qui rejette toute idée d'opposition fondamentale entre industrie et monde agricole. "Les agriculteurs et les entrepreneurs ne sont pas des contraires. Nous avons besoin des deux pour une économie forte et durable".