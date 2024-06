De Croo s'est entretenu avec le Premier ministre palestinien après sa visite à Biden

L'Autorité Palestinienne (AP) veut lier les négociations avec Israël sur la fin du conflit dans la Bande Gaza et la libération des otages à des discussions sur l'avenir des Territoires palestiniens, a indiqué mardi le Premier ministre, Alexander De Croo.

Le président américain Joe Biden a présenté vendredi ce qu'il a qualifié de plan israélien en trois phases destiné à mettre un terme à la guerre, à obtenir la libération de tous les otages et à reconstruire le territoire palestinien ravagé.

"Les Palestiniens considèrent ce plan comme une bonne base pour réunir les deux parties autour de la table", a déclaré M. De Croo à l'Agence Belga. "Toutefois, ils souhaitent que les négociations portent non seulement sur un cessez-le-feu et la libération des otages, mais aussi sur la gouvernance des Territoires palestiniens, l'accès à l'aide humanitaire, la garantie de la sécurité et la reconstruction des écoles, entre autres, car des centaines de milliers d'enfants n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui".

La Belgique a par ailleurs exhorté les dirigeants palestiniens à prendre leur distance avec le Hamas, qui contrôle la Bande de Gaza, afin d'accroître leur légitimité.

Le Premier ministre va faire rapport de son entretien aux autorités américaines. Il espère que le plan mis sur la table marquera un tournant. "Il est important que les préoccupations de toutes les parties soient prises en compte et qu'un processus de paix puisse enfin être engagé", a-t-il expliqué.