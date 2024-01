De Croo sur le départ anticipé de Charles Michel: "Ce n'est pas à moi de dépanner"

Au sein de la bulle européenne, les spéculations autour de la personne qui pourrait prendre l'intérim vont bon train. Le nom d'Alexander De Croo a circulé parmi d'autres. "Pas une bonne idée", selon l'intéressé. "Ce n'est pas à moi de dépanner. Le système fonctionne très bien avec une présidence permanente et une présidence tournante", a-t-il déclaré sur VTM.

Sur la décision de Charles Michel, Alexander De Croo a commenté: "C'est son choix et ce n'est pas à moi de le critiquer. Le plus important est que la Belgique puisse jouer son rôle de président (du Conseil) de l'UE jusqu'à la fin du mois de juin, et je veux obtenir le plus de résultats possibles. Si je peux le faire avec M. Michel, c'est tant mieux."