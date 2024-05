De Croo sur l'entrée de l'Etat belge dans Umicore: "Nous devons sauvegarder nos intérêts"

L'entrée de l'État belge au capital d'Umicore via la SFPIM, la société fédérale de participations et d'investissement, "s'inscrit dans une stratégie plus large de participations dans une perspective d'emploi, d'innovation et de géopolitique", justifie le Premier ministre Alexander De Croo mardi. "Nous ne pouvons pas être naïfs et devons sauvegarder nos intérêts."