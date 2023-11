De l'eau potable gratuite dans les 100 plus grandes gares d'ici fin 2024

La SNCB promet, dans un communiqué vendredi que d'ici fin 2024 les voyageurs pourront remplir gratuitement leur gourde avec de l'eau du robinet filtrée dans une centaine de grandes gares. C'est dès à présent possible dans six gares (Liège-Guillemins, Bruges, Bruxelles-Luxembourg, Gand-Saint-Pierre, Courtrai et Ostende). Les gares de Charleroi-Central et d'Ottignies, entre autres, suivront également dans les semaines à venir.