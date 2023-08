De Lijn installera des parois de protection dans les cabines de bus dès septembre

Les violences verbales et physiques que subissent les membres du personnel De Lijn constituent un problème depuis un certain temps. En 2022, l'entreprise a recensé 338 agressions physiques contre des chauffeurs et contrôleurs. En plus de causer de la souffrance et des incapacités de travail, cela mène à des actions de la part du personnel et des syndicats. Le 11 juillet, une table ronde a abouti à un plan d'action en 10 points pour améliorer la sécurité des conducteurs et contrôleurs.

L'un de ces points est relatif à l'installation de postes de conduite sécurisés dans l'ensemble des véhicules existants. Un premier lot de 400 parois sera livré fin août. "Dès septembre, De Lijn commencera à installer ces parois dans les bus. Le nombre de véhicules équipés d'un poste de conduite sécurisé augmentera donc progressivement. De toute façon, les nouveaux véhicules sont déjà équipés de postes de conduite blindés", a déclaré la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters.