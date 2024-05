De Lijn pourrait commander jusqu'à 100 bus électriques de fabrication espagnole

Ces bus électriques, de grande dimension, offrent davantage d'espace et de confort aux passagers et sont destinés à être utilisés pour des trajets plus longs. La ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, évoque par exemple le cas de la province de Limbourg. Ces bus "représentent une bonne solution pour répondre au sous-développement du réseau ferroviaire" dans cette province, estime-t-elle.

Il ne s'agit toutefois pas encore d'une commande ferme de la part de De Lijn. Si l'acquisition de 100 bus électriques devait être confirmée, cela représenterait un investissement de 117 millions d'euros.